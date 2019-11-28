Доллар ускорил падение: на сколько подешевела валюта в обменниках Украины

В Украине курс доллара в четверг, 28 ноября, снизился на 10 копеек.
В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,10 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.
При этом справочный курс гривни к доллару также укрепился. По состоянию на 13:00 национальная валюта торгуется на межбанковском валютном рынке на уровне 23,97/24,03 грн/$.
В то же время средний курс продажи евро в банках поднялся на 5 копеек и составил 26,65 грн/€.
Национальный банк Украины оставил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,98 грн/$.
Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 26,40 грн/€.
Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 2 копейки.
Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.
В Украине курс доллара в четверг, 28 ноября, снизился на 10 копеек
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.
25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.
Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.
В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.
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