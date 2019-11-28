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29 ноября • обновлено в 11:21
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Доллар ускорил падение: на сколько подешевела валюта в обменниках Украины

15.7т
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В Украине курс доллара в четверг, 28 ноября, снизился на 10 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,10 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

При этом справочный курс гривни к доллару также укрепился. По состоянию на 13:00 национальная валюта торгуется на межбанковском валютном рынке на уровне 23,97/24,03 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках поднялся на 5 копеек и составил 26,65 грн/€.

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Национальный банк Украины оставил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,98 грн/$.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 26,40 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 2 копейки.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

В Украине курс доллара в четверг, 28 ноября, снизился на 10 копеек

В Украине курс доллара в четверг, 28 ноября, снизился на 10 копеек

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар евро
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Исаев Денис
Исаев Денис
Для Украины в этом нет ничего хорошего, особенно учитывая процентные ставки по кредитам, а экспортёры теряют чуть ли не единственное преимущество, дешёвую себестоимость продукции.
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