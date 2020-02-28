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28 февраля • обновлено в 09:58
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Доллар развернулся: опубликован курс в украинских банках

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Национальный банк Украины в пятницу, 28 февраля, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,56 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 8 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 26,92 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 12 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

При этом средний курс американской валюты в продаже в банках опустился на 1 копейку – до 24,59 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках вырос на 9 копеек и составил 26,92 грн/€.

Национальный банк Украины в пятницу, 28 февраля, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,56 грн/$

Национальный банк Украины в пятницу, 28 февраля, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,56 грн/$

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня евро доллар
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