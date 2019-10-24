Главная Новости
24 октября • обновлено в 09:36
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Доллар пошел вверх: опубликован курс в банках Украины

557 Читать материал на украинском

В Украине курс доллара в четверг, 24 октября, вырос на 8 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 25,09 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках опустился на 4 копейки и составил 27,92 грн/€.

Новости
Три сценария: что будет с долларом в Украине в 2020 году
Доллар пошел вверх: опубликован курс в банках Украины

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,89 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 5 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 27,68 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 3 копейки.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар евро НБУ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel