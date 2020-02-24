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24 февраля • обновлено в 09:57
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Доллар в украинских банках подорожал за выходные

3.4т
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В Украине курс доллара в понедельник, 24 февраля, поднялся на 3 копейки.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,52 грн/$. Об этом свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках вырос на 2 копейки и составил 26,60 грн/€.

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Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,45 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 2 копейки.

Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 26,41 грн/€.

Таким образом, за выходные европейская валюта подешевела на 1 копейку.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,45 грн/$

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,45 грн/$

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня евро доллар
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