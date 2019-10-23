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23 октября • обновлено в 09:17
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Доллар в банках подешевел: курс приблизился к отметке 25 грн

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В Украине курс доллара в среду, 23 октября, опустился на 9 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 25,01 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках опустился на 8 копеек и составил 27,96 грн/€.

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Доллар в банках подешевел: курс приблизился к отметке 25 грн

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,84 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 13 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 27,65 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 25 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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