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22 января • обновлено в 09:13
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Доллар пошел вниз: за сколько можно купить валюту в Украине

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Национальный банк Украины в среду, 22 января, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,25 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подшевела на 7 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 26,97 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 2 копейки.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

При этом средний курс гривни к американской валюте в продаже в банках вырос на 3 копейки – до 24,43 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках поднялся на 2 копейки и составил 27,11 грн/€.

Национальный банк Украины в среду, 22 января, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,25 грн/$

Национальный банк Украины в среду, 22 января, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,25 грн/$

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня евро доллар
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фил филька
фил филька
гривна колеблется как рубль. только почему то просела к рублю за месяц с 2.68 до 2.53
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