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21 декабря • обновлено в 09:13
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Доллар побил новый рекорд: за сколько можно купить валюту в Украине

1.5т
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Национальный банк Украины в субботу, 21 декабря, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,32 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 5 копеек, свидетельствуют данные НБУ.

Это является максимальным значением за период с января 2016 года.

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Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 25,88 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 10 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

При этом средний курс гривни к американской валюте в продаже в банках снизился на 5 копеек – до 23,38 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках опустился на 8 копеек и составил 26,01 грн/€.

Доллар побил новый рекорд: за сколько можно купить валюту в Украине

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар евро
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