Курс доллара-2020: Насиров оценил ключевой показатель госбюджета

Курс доллара 28,2 грн/$, заложенный в проекте государственного бюджета на 2020 год, может вызвать повышенный спрос на американскую валюту среди украинцев.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал народный депутат Украины 8-го созыва, глава Государственной фискальной службы Украины (2015-2019) Роман Насиров, оценивая показатели госбюджета-2020.

"Там курс доллара заложен 28,2 грн/$, а на улице он 25 грн/$. Люди говорят – это фактически инсайд, где будет курс, значит, надо идти и покупать доллары сейчас. Поэтому мы увидим, что все ринулись покупать доллары, и тот курс действительно подскочит до 28,2 грн/$", – отметил Насиров.

"С одной стороны, чем больше курс, тем больше гривни в бюджете. С другой стороны, когда у нас в этом году 40% бюджета идет на погашение наших обязательств, большинство из них в иностранной валюте, так их же надо покупать за деньги того же самого бюджета. А я думаю, что и в следующем году будет плюс-минус 40%, не меньше. Тут уже как курс не двигай, половину выиграл, половину потерял", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роман Насиров также прокомментировал законопроект, предусматривающий ужесточение контроля за физическими лицами-предпринимателями (ФЛП).

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