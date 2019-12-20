Главная Новости
20 декабря • обновлено в 10:38
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Курс доллара упал до нового минимума: сколько стоит валюта в Украине

802
Читать материал на украинском

Национальный банк Украины в пятницу, 20 декабря, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,37 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 4 копейки, свидетельствуют данные НБУ.

Это является максимальным значением за период с января 2016 года.

Новости
Три сценария: что будет с долларом в Украине в 2020 году

Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 25,98 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 4 копейки.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

При этом средний курс гривни к американской валюте в продаже в банках снизился на 5 копеек – до 23,43 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках опустился на 9 копеек и составил 26,09 грн/€.

Курс доллара упал до нового минимума: сколько стоит валюта в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
доллар евро гривня
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Bobin Robin
Bobin Robin
Всё плохо на окраине... Ну, может дохнуть будут быстрее?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги