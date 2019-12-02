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2 декабря • обновлено в 11:15
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Доллар в банках подешевел за выходные: сколько стоит валюта в Украине

3.7т
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В Украине курс доллара в понедельник, 2 декабря, опустился на 3 копейки.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,07 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 5 копеек и составил 26,55 грн/€.

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,87 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 6 копеек

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 26,32 грн/€.

Таким образом, за выходные европейская валюта подешевела на 13 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

В Украине курс доллара в понедельник, 2 декабря, опустился на 3 копейки

В Украине курс доллара в понедельник, 2 декабря, опустился на 3 копейки

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар евро
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