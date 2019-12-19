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19 декабря • обновлено в 10:06
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Доллар ускорил падение и побил новый рекорд

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Национальный банк Украины в четверг, 19 декабря, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,41 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 5 копеек, свидетельствуют данные НБУ.

Это является максимальным значением за период с января 2016 года.

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Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 26,02 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 17 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

При этом средний курс гривни к американской валюте в продаже в банках снизился на 5 копеек – до 23,48 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках опустился на 11 копеек и составил 26,18 грн/€.

Доллар ускорил падение и побил новый рекорд

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
доллар евро гривня
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Семимильными шагами и с гiмном на устах идут хуторские к неизбежному дефолту по краткосрочным гособлигациям в гривнах, которые сейчас массово скупают спекулянты из-за диких процентов.
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an and
an and
Это не доллар упал, а гривна укрепляется! Большая разница..тем более для эксперта
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