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18 декабря • обновлено в 10:08
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Доллар установил новый минимум: за сколько можно купить валюту

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Национальный банк Украины в среду, 18 декабря, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,46 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 3 копейки, свидетельствуют данные НБУ.

Это является максимальным значением за период с января 2016 года.

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Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 26,19 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 1 копейку.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

При этом средний курс гривни к американской валюте в продаже в банках снизился на 2 копейки – до 23,53 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 1 копейку и составил 26,29 грн/€.

Доллар установил новый минимум: за сколько можно купить валюту

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
доллар евро гривня
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