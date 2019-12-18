Доллар установил новый минимум: за сколько можно купить валюту

Национальный банк Украины в среду, 18 декабря, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,46 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 3 копейки, свидетельствуют данные НБУ.

Это является максимальным значением за период с января 2016 года.

Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 26,19 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 1 копейку.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

При этом средний курс гривни к американской валюте в продаже в банках снизился на 2 копейки – до 23,53 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 1 копейку и составил 26,29 грн/€.

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 декабря Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к доллару на отметке 23,93 грн/$. Ниже курс был только в январе 2016 года.

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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