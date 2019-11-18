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18 ноября • обновлено в 09:38
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Доллар в банках упал за выходные: сколько стоит валюта в Украине

1.7т
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В Украине курс доллара в понедельник, 18 ноября, снизился на 5 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,36 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 4 копейки и составил 26,89 грн/€.

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,22 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 2 копейки.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 26,72 грн/€.

Таким образом, за выходные европейская валюта подорожала на 6 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

В Украине курс доллара в понедельник, 18 ноября, снизился на 5 копеек

В Украине курс доллара в понедельник, 18 ноября, снизился на 5 копеек

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар евро
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