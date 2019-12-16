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16 декабря • обновлено в 09:27
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Курс доллара побил новый рекорд: сколько стоит валюта в Украине

1.8т
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Национальный банк Украины в понедельник, 16 декабря, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,49 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 7 копеек, свидетельствуют данные НБУ.

Это является максимальным значением за период с января 2016 года.

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Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 26,25 грн/€.

Таким образом, за выходные европейская валюта подорожала на 1 копейку.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

При этом средний курс гривни к американской валюте в продаже в банках снизился на 2 копейки – до 23,60 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках поднялся на 5 копеек и составил 26,35 грн/€.

Национальный банк Украины в понедельник, 16 декабря, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,49 грн/$

Национальный банк Украины в понедельник, 16 декабря, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,49 грн/$

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар евро
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