Главная Новости
16 октября • обновлено в 09:38
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Доллар в банках Украины приблизился к новой отметке

2.2т Читать материал на украинском

В Украине курс доллара в среду, 16 октября, поднялся на 9 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,97 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках вырос на 10 копеек и составил 27,55 грн/€.

Новости
Три сценария: что будет с долларом в Украине в 2020 году
Доллар в банках Украины приблизился к новой отметке

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,78 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 25 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 27,28 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 19 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Темы
Курс валют Обмен валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар НБУ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel