Доллар пробил новую отметку: опубликован курс в Украине

Национальный банк Украины в понедельник, 16 марта, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 26,08 грн/$.

За выходные американская валюта подорожала на 23 копейки. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 28,99 грн/€.

Таким образом, европейская валюта подешевела на 6 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Курс в банках

Средний курс американской валюты в продаже в банках утром поднялся на 27 копеек – до 26,78 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках вырос на 5 копеек и составил 29,86 грн/€.

Национальный банк Украины в понедельник, 16 марта, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 26,08 грн/$

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует ослабление гривни в 2020 году. К этому приведет цикл смягчения ставки Национального банка и снижение притока нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа.

Резкий рост курса доллара в Украине не связан со вспышкой коронавируса и введенным в связи с ней карантином. В силу других причин он может быть в районе 27 грн/$, но не больше. Об этом заявила народный депутат Украины от "Европейской солидарности", бывшая глава налогового комитета ВР Нина Южанина.

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