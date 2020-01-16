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16 января • обновлено в 09:40
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Курс доллара развернулся и преодолел новую отметку

5.2т
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Национальный банк Украины в четверг, 16 января, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,98 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 4 копейки. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 26,72 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подорожала 4 копейки.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

При этом средний курс гривни к американской валюте в продаже в банках снизился на 3 копейки – до 24,19 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках поднялся на 2 копейки и составил 26,95 грн/€.

Национальный банк Украины в четверг, 16 января, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,98 грн/$

Национальный банк Украины в четверг, 16 января, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,98 грн/$

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня евро доллар
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