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15 октября • обновлено в 09:19
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Доллар в банках вырос за выходные: сколько стоит валюта в Украине

1.5т Читать материал на украинском

В Украине курс доллара во вторник, 15 октября, поднялся на 7 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,89 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках вырос на 8 копеек и составил 27,45 грн/€.

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Доллар в банках вырос за выходные: сколько стоит валюта в Украине

Национальный банк Украины оставил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,53 грн/$.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 27,09 грн/€.

Таким образом, за выходные европейская валюта подорожала на 4 копейки.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар НБУ
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70rus xxx
70rus xxx
Упал доллар,цены растут,вырос,тоже самое.И чему радоваться?
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