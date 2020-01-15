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15 января • обновлено в 09:19
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Доллар в Украине пробил новую отметку: опубликован курс

2.4т
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Национальный банк Украины в среду, 15 января, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,02 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 10 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 26,68 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 6 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

При этом средний курс гривни к американской валюте в продаже в банках вырос на 3 копейки – до 24,22 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках поднялся на 4 копейки и составил 26,93 грн/€.

Национальный банк Украины в среду, 15 января, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,02 грн/$

Национальный банк Украины в среду, 15 января, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,02 грн/$

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня евро доллар
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