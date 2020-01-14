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14 января • обновлено в 08:57
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Курс доллара и евро развернулся: на сколько подорожала валюта в Украине

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В Украине курс доллара во вторник, 14 января, поднялся на 3 копейки.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,19 грн/$. Об этом свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках вырос на 12 копеек и составил 26,89 грн/€.

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,92 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 4 копейки.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 26,62 грн/€.

Таким образом, европейская валюта подорожала на 4 копейки.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

В Украине курс доллара во вторник, 14 января, поднялся на 3 копейки

В Украине курс доллара во вторник, 14 января, поднялся на 3 копейки

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня евро доллар
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