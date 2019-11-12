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12 ноября • обновлено в 08:55
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Доллар пошел вверх: опубликован курс в банках Украины

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В Украине курс доллара во вторник, 12 ноября, вырос на 6 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,67 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 3 копейки и составил 27,27 грн/€.

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,51 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 1 копейку.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 27,06 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 3 копейки.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар евро
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