Доллар пошел вверх: опубликован курс в банках Украины

В Украине курс доллара во вторник, 12 ноября, вырос на 6 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,67 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 3 копейки и составил 27,27 грн/€.

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,51 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 1 копейку.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 27,06 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 3 копейки.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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