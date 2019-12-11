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11 декабря • обновлено в 09:21
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Доллар в банках Украины ускорил падение: за сколько можно купить валюту

2.6т
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В Украине курс доллара в среду, 11 декабря, опустился на 8 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 23,76 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 10 копеек и составил 26,36 грн/€.

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,69 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 1 копейку.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 26,24 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 1 копейку.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

В Украине курс доллара в среду, 11 декабря, опустился на 8 копеек

В Украине курс доллара в среду, 11 декабря, опустился на 8 копеек

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
доллар евро гривня
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