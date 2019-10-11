Главная Новости
11 октября • обновлено в 13:29
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Доллар пробил новую отметку: сколько стоит в банках Украины

18.9т Читать материал на украинском

В Украине курс доллара в пятницу, 11 октября, снизился на 19 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,82 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 13 копеек и составил 27,37 грн/€.

Новости
Три сценария: что будет с долларом в Украине в 2020 году
Доллар пробил новую отметку: сколько стоит в банках Украины

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,53 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 17 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 27,05 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 7 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар евро НБУ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
8
Смешно
7
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel