Курс доллара резко развернулся: за сколько можно купить валюту в банках Украины

В Украине курс доллара в субботу, 11 января, опустился на 20 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,18 грн/$. Об этом свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках упал на 26 копеек и составил 26,80 грн/€.

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,96 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 15 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 26,58 грн/€.

Таким образом, европейская валюта подешевела на 21 копейку.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

В Украине курс доллара в субботу, 11 января, опустился на 20 копеек

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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