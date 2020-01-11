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11 января • обновлено в 09:23
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Курс доллара резко развернулся: за сколько можно купить валюту в банках Украины

2.8т
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В Украине курс доллара в субботу, 11 января, опустился на 20 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,18 грн/$. Об этом свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках упал на 26 копеек и составил 26,80 грн/€.

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,96 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 15 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 26,58 грн/€.

Таким образом, европейская валюта подешевела на 21 копейку.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

В Украине курс доллара в субботу, 11 января, опустился на 20 копеек

В Украине курс доллара в субботу, 11 января, опустился на 20 копеек

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня евро доллар
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