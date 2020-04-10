Курс доллара подскочил перед выходными: сколько стоит гривня 10 апреля

Официальный курс доллара по отношению к гривне в пятницу, 10 апреля, вырос на 6 копеек. НБУ установил его на уровне 27,25 грн/$. Евро же подорожал по отношению к гривне на 6 копеек – до 29,63 грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Курс НБУ на 10 апреля

100 долларов США – 2725 грн

100 евро – 2963 грн

Курс доллара НБУ Скриншот

Курс евро НБУ Скриншот

Курс доллара в банках

При этом в банках курс вырос по сравнению с предыдущим днем. Американскую валюту продают уже за 27,15 грн/$, а покупают по 27,45 грн/$.

Европейскую валюту продают по 29,5 грн/€, а покупают по 30,1 грн/€.

Курс доллара в банках Скриншот

Курс евро в банках Скриншот

Курс на межбанке

Доллар продают за 27,38 грн, а покупают за 27,25 грн.

Евро немного повысился по отношению к гривне – в продаже стоит 29,78 грн, а в покупке – 29,74 грн.

Курс на межбанке Скриншот

Курс на черном рынке

Доллар

Покупка – 27,34 грн

Продажа – 27,43 грн

Курс доллара на черном рынке Скриншот

Евро

Покупка – 29,48 грн

Продажа – 29,65 грн

Курс евро на черном рынке Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара по отношению к гривне в четверг, 9 апреля, вырос на 10 копеек. НБУ установил его на уровне 27,19 грн/$. Евро же подорожал по отношению к гривне на 1 копейку – до 29,57 грн.

По мнению аналитиков, период карантина и обострения не лучший период для покупки доллара. При этом летом курс валют в Украине может стабилизироваться у более низких отметок.