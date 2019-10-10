Главная Новости
10 октября • обновлено в 14:07
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Доллар и евро подешевели: опубликован курс в банках

4.9т Читать материал на украинском

В Украине курс доллара в четверг, 10 октября, снизился на 1 копейку.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 25,02 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 3 копейки и составил 27,50 грн/€.

Новости
Три сценария: что будет с долларом в Украине в 2020 году
Доллар и евро подешевели: опубликован курс в банках

Национальный банк Украины оставил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,70 грн/$.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 27,12 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 2 копейки.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар евро
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel