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10 января • обновлено в 09:00
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Доллар резко подорожал, евро пробил новую отметку: опубликован курс в банках Украины

1.3т
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В Украине курс доллара в пятницу, 10 января, поднялся на 20 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,38 грн/$. Об этом свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках вырос на 22 копейки и составил 27,06 грн/€.

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,11 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 28 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 26,79 грн/€.

Таким образом, европейская валюта подорожала на 30 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

В Украине курс доллара в четверг, 9 января, поднялся на 11 копеек

В Украине курс доллара в четверг, 9 января, поднялся на 11 копеек

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня евро доллар
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