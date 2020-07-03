Доллар по 30 легко: "слуг народа" поймали на новой переписке об отставке Смолия. Фото

Нардепов "Слуги народа" поймали на новой переписке в чате фракции об отставке главы НБУ Якова Смолия. Участники диалога предсказали украинцам доллар по 30 грн.

Об этом сообщает "1 News". Новую часть переписки, в которой речь идет в частности о возможных последствиях увольнения Смолия, зафиксировали во время пленарного заседания парламента в четверг, 2 июля.

Переписку в чате на своем телефоне читал депутат от "Слуги народа" Владимир Захарченко.

"К нему хорошее отношение, но он не может работать в нынешних условиях", – так охарактеризовал отношение к главе Нацбанка председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Переписка в чате "слуг народа" (1News)

"Справедливости ради нужно отметить, что ставка (говорится о рекордно низкой учетной ставке. – Ред.) бы не падала, если бы не давили постоянно. К Смолию хорошее у всех отношение, но он не может работать в таких условиях, он хочет иметь инфляцию 1,9%, не хочет делать эмиссию, а все страны сейчас вливают деньги в экономику, жертвуя инфляцией в угоду росту потребления", – пишет Арахамия.

Переписка в чате "слуг народа" (1News)

Нардеп Роксолана Пидласа спросила Арахамию: "Сколько мы хотим инфляцию? Просто чтобы знать, к чему готовиться". На это отвечает другой депутат, номер которого не подписан: "Курс на днях 30 будет легко. Будет тогда большая инфляция".

Переписка в чате "слуг народа" (1News)

Не обошлось и без обсуждений нового кандидата на эту должность. Так, один из депутатов пишет, что "Даниил, вероятно, был бы сильным главой НБУ. Важно, его еще спросить, хочет ли он". Речь идет о Даниле Гетманцеве, депутате от "Слуги народа", кандидатуру которого называют в качестве одной из вероятных на должность руководителя Нацбанка.

Переписка в чате "слуг народа" (1News)

Далее депутаты также обсуждали возможное назначение Арсения Яценюка на должность главы НБУ, однако не понятно, "пойдет ли на это президент".

"...как думаете, президент пойдет на это? Для нас, честно говоря, это станет политической ж*пой", – пишет один из депутатов.

Переписка в чате "слуг народа" (1News)

Депутат Максим Бужанский пишет, что если "слуги народа" не в состоянии избрать своего главу Нацбанка, то стоит расходиться.

Напоследок Арахамия пишет, что все "плохо кончится, если мы обос*емся с новым менеджментом – здесь действительно есть риски". Напоследок Никита Потураев пожелал коллегам из фракции "спокойной ночи, возможно, последней в нашей жизни".

Давид Арахамия добавил: "А наша тенденция кадровая – каждое новое назначение хуже предыдущего".

Переписка в чате "слуг народа" (1News)

Переписка в чате "слуг народа" (1News)

Переписка в чате "слуг народа" (1News)

До этого нардепы "Слуги народа", обсуждая отставку Смолия, заявили, что он "нас*ал напоследок".

Как сообщал OBOZREVATEL: