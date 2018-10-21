Курс биткоина ждет значительный рост: аналитик озвучил неожиданный прогноз

Курс биткоин может повыситься до $6620 (в сентябре колебался около $6500) , несмотря на снижение в начале недели. Основные криптовалюты дешевеют после того, как одна из крупнейших в мире криптобирж Binance ушла на техническое обслуживание из-за перебоев в работе.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучили аналитики ForexClub. "Позитив на рынок привнесли намерения межправительственной организации FATF, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, разработать правила контроля за оборотом криптовалют. Эта мера станет важным шагом на пути к созданию международных стандартов использования нового актива, в настоящее время не подчиненного общим правилам", - отмечают эксперты.

Курс биткоин по состоянию на 22 октября за сутки снизился на 0,11% при капитализации $112,7 млрд. Ethereum подешевел на 0,38% до $208. Капитализация Ethereum – $21,1 млрд. Курс Litecoin понизился на 0,37% до $53,7. Капитализация Litecoin – $3,1 млрд.

"В то же время международная платежная система Neteller запустила возможность моментальной покупки и продажи цифровых активов. Теперь пользователям системы доступны операции с Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin", - отмечают аналитики.

Ранее генеральный менеджер Банка международных расчетов Агустин Карстенс заявил, что биткоин — это пузырь, пирамида и экологическая катастрофа в одном лице.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.