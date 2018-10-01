Курс биткоина ждет резкий рост: миллиардер назвал даты

Курс биткоина, который на данный момент колеблется около отметки в $6,4-6,6 тыс., после преодоления отметки в $6,8 тыс. может вырасти как минимум на 30%. Значительное подорожание криптовалют ожидается уже в первых месяцах 2019 года.

Об этом в интервью CNN заявил миллиардер, инвестиционный банкир Майк Новограц. "Нужно преодолеть уровень в $6,8 тыс., и если это произойдет, то возможно движение к уровням $8,8 тыс. и $9 тыс., и если это произойдет, то уровень в $10 тыс. становится вполне реальным. Есть вероятность, что это произойдет ближе к концу года…И прежде чем, большой рост начнется, понадобятся утверждения в инвестиционных комитетах. Поэтому, я бы сказал, что в первом квартале следующего года начнется настоящий рост",- заявил Новограц.

На рынке, уверен миллиардер, будет наблюдаться институциональный FOMO (страх упущенных возможностей).

Инвесторы начнут делать громкие заявления. И когда вся эта инфраструктура будет построена и начнет работать, она позволит зайти в рынок криптовалют действительно большим фондам и пенсионным в том числе, считает финансист.

К слову, эксперты американской компании Morgan Creek Capital Management предсказали подорожание биткоин до $100 тыс.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что хакеры обчистили "невзламываемую" криптобиржу в Японии.