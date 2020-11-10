Курс биткоина взлетит на $2 тысячи в конце недели: появился прогноз

В понедельник, 9 октября, цена одного биткоина установилась на уровне 15 тысяч долларов, но уже к пятнице, 15 ноября, стоимость криптовалют вырастет на около 2 тысяч долларов.

Такие прогнозы опубликовали аналитики из агентства экономических прогнозов "30 Rates". Они показали таблицу, как будет дорожать наиболее популярная криптовалюта.

Прогноз цены биткоина на неделю 9-15 ноября

10 ноября, в среднем курс за день будет на уровне 16 220 долларов.

11 ноября, ожидают падения криптовалюты до 15 479 долларов.

12 ноября, биткоин упадет еще больше – до 15 258 долларов.

13 ноября, следует ожидать роста цены биткоина до 17 143 долларов.

Прогноз цены на биткоин 30 Rates

Факторы, влияющие на курс биткоина

Спрос и предложение. Количество биткоинов ограничено – 21 миллион, и абсолютное большинство уже добыли. Чем меньше будет становиться недобытых биткоинов, тем больше будет расти цена на них.

Стоимость производства. Из-за халвинга (снижения вознаграждения майнеров вдвое), которое проводится каждые четыре года, стоимость производства растет и если майнинг станет невыгодным, это может негативно повлиять на цену.

Наличие биткоина на биржах. Если доступность монет снизится, то цена пойдет вверх.

Конкуренция со стороны альткоинов. Пока биткоин – наиболее капитализированная криптовалюта. Но с ростом популярности других валют, инвесторы могут переливать свои деньги и тогда цена биткоина начнет падать.

Регулирование. Чем больше стран разрешают биткоин и способствуют его использованию – тем больше он растет. И наоборот, запрет в некоторых странах способствует его падению. Это один из важнейших факторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, средняя рыночная стоимость биткоина в пятницу, 6 ноября, превысило отметку в 15 тысяч долларов.