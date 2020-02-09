Курс биткоина взлетит до 90 тысяч долларов: появился неожиданный прогноз

Пик курса биткоина в $20 тыс., достигнутый в 2017 году, может быть пробит и подобраться к отметке в $90 тыс.

Как сказано в материале "Сегодня", такой прогноз дают немецкие банкиры. Отмечается, что в конце 2019 года аналитики предрекали дальнейшее падение курса биткоина. Но к февралю 2020 года прогнозы экспертов сменились на более оптимистичные – в мае криптовалюты вполне могут установить новый рекорд стоимости, превысив отметку в 20 тыс. долларов, установленную в 2017 году.

"Arcane Research указывает на то, что в этом месяце в Google увеличились запросы по ключевым словам Bitcoin, Litecoin и Etherium. Это может быть связано с тем, что 20 мая 2020 года произойдет третье сокращение вознаграждения за добычу биткоинов", – сказано в статье.

Отметим, что биткоин представляет собой дефляционную монету, размер которой ограничен 21 млн единиц, последняя из которых будет добыта в 2140 году. Это означает, что в 2020 году скорость, с которой будут генерироваться новые биткоины, снизится на 50% по сравнению с тем, что было за последние несколько лет.

"Каждое снижение генерации биткоинов вдвое сильно влияло на ее стоимость. Текущее вознаграждение за блок составляет 12,5 биткоинов (BTC) и происходит каждые 10 минут, но в мае оно снизится до 6,25 BTC. Сейчас стоимость 1 BTC колеблется в районе $9,8 тыс." – отмечает издание.

Аналитики утверждают, что если история повторится, это может сделать биткоин еще дороже. "Причем пик курса в 20 тысяч долларов, достигнутый в 2017 году, может быть пробит и подобраться к отметке в 90 тысяч долларов, если верить некоторым немецким банкирам. Сейчас это кажется невозможным. Но владельцы криптовалют в 2010 году тоже не верили в его успех, когда покупали их сотнями за бесценок", – сказано в статье.

Генеральный директор Kraken Джесси Пауэлл считает, что биткоин все равно будет недооценен, даже если он достигнет $100 тыс. По мнению эксперта, падение "добычи" криптовалюты вдвое может увеличить ее стоимость на несколько порядков буквально за одну ночь из-за небывалого спроса. Джесси Пауэлл считает стоимость биткоина в $1 млн вполне реальной.

С другой стороны, даже самый пессимистичный аналитик уверен, что курс биткоина не упадет ниже $5 тыс. долларов в обозримом будущем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Линия поддержки монеты проходит на отметке в 7400 долларов. Если цена опустится ниже данного уровня, то она продолжит падать до 7000 долларов.

При этом биткоин начал 2020 год с обвала. Среднерыночная стоимость криптовалюты 2 января упала до отметки 7 168 долларов.

В то же время венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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