Курс биткоина взлетел: рынок криптовалют отреагировал ростом

Среднерыночная стоимость биткоина в четверг, 10 октября, выросла на 4,5%, до отметки в 8 590 долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подорожали на 0,2-5,8%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum поднялся на 5,6%, до 192,1 доллара; Ripple – на 0,2%, до 0,27 доллара; Bitcoin Саsh – на 2,1%, до 237,4 доллара; Litecoin – на 2,3%, до 58,7 доллара.

Стоимость биткоина выросла CoinMarketCap

В итоге капитализация биткоина выросла до 154,5 млрд долларов, Ethereum – до 20,8 млрд долларов, Ripple – до 11,9 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 4,2 млрд долларов, а Litecoin – до 3,7 млрд долларов.

Капитализация биткоина пробила отметку в 150 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов.

По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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