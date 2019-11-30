Курс биткоина взлетел: рынок криптовалют отреагировал резким ростом

Среднерыночная стоимость биткоина в субботу, 30 ноября, выросла на 3,5%, до отметки в 7 790 долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подорожали на 0,6-2,5%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum поднялся на 1,6%, до 155,8 доллара; Ripple – на 1,9%, до 0,23 доллара; Bitcoin Саsh – на 1,5%, до 225,9 доллара; Litecoin – на 2,5%, до 49,1 доллара.

Стоимость биткоина выросла CoinMarketCap

В итоге капитализация биткоина выросла до 140,7 млрд долларов, Ethereum – до 16,9 млрд долларов, Ripple – до 10,1 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 4,1 млрд долларов, а Litecoin – до 3,1 млрд долларов.

Капитализация биткоина выросла до 140 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов.

По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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