Курс биткоина взлетел и побил исторический рекорд

Роман Груша Экономика 11:41, 18.12.2020 Обновлено: 12:03, 18.12.2020

Среднерыночная стоимость биткоина в пятницу, 18 декабря, превысила отметку в 23 тысячи долларов.

По состоянию на 11:40 главная цифровая валюта торговалась на уровне 23 075 долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

Днем ранее курс биткоина достиг рекордного за три года значения в 20 тысяч долларов, а в течение суток стоимость монеты выросла еще на 3 тысячи долларов.

Аналитики Reuters отмечают, что сейчас происходит всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх.

За последний год биткоин подорожал на 180%, что обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем. Эксперты прогнозируют, что монета будет расти и дальше.

Главная цифровая валюта торговалась на уровне 23 075 долларов
CoinMarketCap

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина может взлететь до 340 000 долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов. Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.

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