Курс биткоина взлетел до максимума за год

Среднерыночная стоимость биткоина в ночь на пятницу, 23 октября, превысила отметку в 13 тысяч долларов. Таким образом, криптовалюта обновила максимум с июля 2019 года.

По состоянию на 12:00 главная цифровая валюта торгуется на уровне 12 930 долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

Курс биткоина CoinMarketCap

Одним из катализаторов роста стоимости биткоина стало объявление PayPal о добавлении возможности покупки и продажи криптовалют.

Подорожание главной цифровой валюты до рекордной отметки также произошло на фоне роста доли криптвалюты на рынке. В начале сентября она была на уровне 56%, а сейчас превысила 61%.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина в ближайшие 18 месяцев может взлететь от $11 500 до 340 000. Максимальная отметка для криптовалюты – $1,6 млн.

Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.