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23 марта • обновлено в 12:07
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Курс биткоина упал ниже ключевой отметки: почем сейчас криптовалюта

1.3т
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Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (Bitcoin) в понедельник, 23 марта, упала в цене, пробив ключевую отметку в $6000

Об этом свидетельствуют данные торгов портала CoinMarketCap.

Так за сутки биткоин подешевел на 6,2% и сейчас находится на уровне $5917. При этом остальные криптовалюты торгуются вслед за ним также в минусе.

Цена на Ethereum обвалилась на 6,71% и сейчас находится на отметке в $125. XRP упал на 4,87% и торгуется на уровне $0,15. Bitcoin Cash рухнул на 8,29%, монета находится на отметке $207. Bitcoin SV в минусе на 8,86% и оценивается в $161.

Курс биткоина упал ниже ключевой отметки: почем сейчас криптовалюта

Капитализация рынка криптовалют на данный момент составляет 166 миллиардов долларов. На долю биткоина приходится 65% всего рынка.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выходных курс биткоина упал до $6179 на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть.

При этом отметим, что пандемия коронавируса, объявленная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), отменила крупные форумы в криптовалютном мире, что не могло не сказаться на настроениях энтузиастов и привело к падению всего рынка.

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Тема
Криптовалюты
Теги
рынок биткоин
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