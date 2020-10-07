Курс биткоина упал и потянул вниз рынок криптовалют

Среднерыночная стоимость биткоина в среду, 7 марта, упала на 1,2% до 10 619 долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подешевели на 0,1-4,2%. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum опустился на 3,6%, до 135,9 доллара; Tether – на 0,1%, до 1 доллара; Ripple – на 4,2%, до 0,24 доллара; Bitcoin Саsh – на 1,2%, до 219,1 доллара.

В итоге капитализация биткоина упала до 196,5 млрд долларов, Ethereum – до 38,5 млрд долларов, Tether – до 15,6 млрд долларов, Ripple – до 11,1 млрд долларов, а Bitcoin Саsh – до 4,1 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина в ближайшие 18 месяцев может взлететь от $11 500 до 340 000. Максимальная отметка для криптовалюты – $1,6 млн.

Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.