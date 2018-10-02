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МирСпорт

Курс биткоина резко взлетит: известный аналитик спрогнозировал будущее криптовалют

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Курс биткоина к концу года может вырасти до $22 тыс. (на данный момент - $6,4 тыс). В то же время курс Ethereum (эфириум) за ближайшие три месяца может подняться на 726% (на данный момент стоимость "монеты" составляет $230).

Об этом заявил основатель и главный аналитик Fundstrat Том Ли, передает Bloomberg. Криптовалюты начнут дорожать уже в конце этого года. "$6000 — крайне важный уровень. Очень хорошая новость, что стоимость биткоина остается выше. До конца года есть катализаторы, которые могут повлиять на разворот тренда", — уверен Том Ли.

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Главные причины будущего роста цены цифровых денег — укрепление инфраструктуры рынка и боязнь инвесторов упустить выгоду от подорожания криптовалют. Аналитик считает, что запуск платформы Bakkt оператором Нью-Йоркской фондовой биржи совместно со Starbucks и Microsoft позволит институциональным инвесторам прийти в блокчейн-индустрию.

К слову, похожий прогноз также озвучил миллиардер Майк Новограц. На рынке, уверен он, будет наблюдаться институциональный FOMO (страх упущенных возможностей).

Напомним, ранее в киберполиции заявили, что Украина должна официально запретить оборот криптовалют, если в ближайшее время государство не сможет урегулировать их статус.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин готовится признать майнинг криптовалют отдельным видом экономической деятельности.

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Тема
Криптовалюты
Место
Украина
Объекты
биткоинкриптовалюта
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