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МирСпорт

Курс биткоина резко изменится: названа дата скачка

1.2тЧитать материал на украинском

Bitcoin подорожает до $100 тыс. в середине 2021 года, до этого же курс будет увеличиваться на $30 тыс. за монету в год.

Такое заявление сделали эксперты американской компании Morgan Creek Capital Management, сообщает издание traders-union. "По нашему мнению, blockchain — революционная технология, которая радикально трансформирует всю цепь создания и сбыта ценностей, аналогично тому, как интернет изменил сферы коммуникации и коммерции", — отметили в компании.

Финрынки постепенно принимают биткоин. Электронные валюты становится частью традиционного финансового сектора. В своем отчете эксперты Morgan Creek также заявили, что эволюция цен на биткоин следует шаблону 2014 г.

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По мнению авторов документа, в следующие 3 года цена монеты достигнет $100 тыс. К завершению текущего года стоимость главной цифровой валюты достигнет $22 тыс.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине разрабатывают законопроект, который должен урегулировать оборот криптовалют в стране. Пока что Национальный банк вместе с регулятором финансового рынка, Минфином и профильными экспертами изучают вопрос. Чиновники пришли к выводу: украинцы майнят законно.

Читайте все новости по теме "Криптовалюты" на OBOZREVATEL.

Тема
Криптовалюты
Место
Украина
Объект
криптовалюта
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Хороший вброс. Ща рюсгие хомяки побегут скупать биткоен, а потом клац! и песдес расие.
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