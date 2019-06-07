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/Новости экономики

Курс биткоина подскочил выше $8 тысяч

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Среднерыночная стоимость биткоина в пятницу, 7 июня, выросла на 2,4%, до отметки в 8011 долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подорожали на 1,6-8,9%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum поднялся на 1,7%, до 250,4 доллара; Ripple – на 5,1%, до 0,4 доллара; Bitcoin Саsh – на 1,9%, до 400,3 доллара; Litecoin – на 8,9%, до 113,6 доллара.

Новости
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Стоимость биткоина выросла

Стоимость биткоина выросла

CoinMarketCap

В итоге капитализация биткоина выросла до 142,1 млрд долларов, Ethereum – до 26,6 млрд долларов, Ripple – до 17,8 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 7,1 млрд долларов, а Litecoin – до 7 млрд долларов.

Стоимость биткоина выросла

Стоимость биткоина выросла

Ранее стоимость биткоина обвалилась до минимальной с октября 2017 года. С того момента популярная криптовалюта потеряла еще около 2000 долларов. С небольшими отклонениями курс биткоина планомерно снижался с начала 2018 года, пока не достиг психологической для рынка отметки – годового минимума.

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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Тема
Криптовалюты
Место
Украина
Тег
биткоин
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