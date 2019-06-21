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Биткоин неожиданно подскочил и побил годовой рекорд

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Курс самой популярной криптовалюты биткоин в пятницу, 20 июня, обновил годовой рекорд, в течение дня достигнув отметки в 9800 долларов.

Об этом свидетельствуют данные торгов. Отметим, что стоимость этой криптовалюты начала расти 20 июня.

Биткоин неожиданно подскочил и побил годовой рекорд

За сутки цена прибавила более 6%. В целом за последние несколько месяцев биткоин подорожал больше чем в два раза. Так, в феврале 2019 года он стоил 3500 долларов.

Поддержку рынку криптовалют в последние дни оказывают новости о запуске американской компанией Facebook собственной криптовалюты Libra. Эта валюта появится в следующем году и будет относиться к категории "стейблкойн" (Stablecoin - общее название криптовалют, которые обеспечены национальными валютами и активами).

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее цена биткоина пересекла отметку в $9 тыс. По данным аналитиков, в ближайшее время криптовалюта сможет пробить новый рекорд – $10 тыс.

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Криптовалюты
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криптовалютабиткоинкурс валют
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