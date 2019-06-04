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/Новости экономики

Курс биткоина обвалился ниже $8 тысяч

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Среднерыночная стоимость биткоина во вторник, 4 июня, упала на 6,8%, до отметки в 7929 долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подешевели на 6,2-7,4%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum снизился на 6,2%, до 246,6 доллара; Ripple – на 6,3%, до 0,4 доллара; Bitcoin Саsh – на 6,9%, до 399,1 доллара; Litecoin – на 7,4%, до 103,8 доллара.

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В итоге капитализация биткоина упала до 140,6 млрд долларов, Ethereum – до 26,2 млрд долларов, Ripple – до 17,4 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 7,1 млрд долларов, а Litecoin – до 6,4 млрд долларов.

Стоимость биткоина упала

Стоимость биткоина упала

CoinMarketCap

Ранее стоимость биткоина обвалилась до минимальной с октября 2017 года. С того момента популярная криптовалюта потеряла еще около 2000 долларов. С небольшими отклонениями курс биткоина планомерно снижался с начала 2018 года, пока не достиг психологической для рынка отметки – годового минимума.

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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Тема
Криптовалюты
Место
Украина
Теги
криптовалютабиткоин
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леня зе
леня зе
шо делать?вы идиоты.пишите бензин больше 30 грн.газ стг-15 грн.люди прям в панике биткоин обвалился.от если бы вы написали шо доллар стоит 100 рублей вот бы свою публику порадовали.лайков было бы .
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