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Курс биткоин может пробить новую отметку: аналитики спрогнозировали ощутимый рост

1.3тЧитать материал на украинском

Стоимость самой популярной криптовалюты биткоин может вырасти с 29 октября по 2 ноября с $6 265 до $6550.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучили аналитики Forex Club. "Основные криптовалюты растут в цене на фоне новостей о запуске криптоплатформы Bakkt в середине декабря. Курс Bitcoin на неделе может достигнуть $6550", - прогнозируют эксперты.

29 октября капитализация Bitcoin составила $112,3 млрд. Ethereum подорожал на 0,39% до $205,2. Капитализация Ethereum – $21 млрд. Litecoin снизился на 0,19% до $52,1. Капитализация Litecoin – $3,1 млрд. Курс ripple cоставил $0,445.

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Напомним, что по прогнозам миллиардера, инвестиционного банкира Майка Новограца, после преодоления отметки в 6,8 тыс. долларов курс биткоина может вырасти как минимум на 30%.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

Читайте все новости по теме "Криптовалюты" на OBOZREVATEL.

Тема
Криптовалюты
Место
Украина
Объекты
криптовалютабиткоин
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