Курченко вернет Одесский НПЗ? Верховный суд принял скандальное решение

Верховный суд Украины отменил постановление о закрытии апелляционного производства в деле о передаче государству недвижимого имущества, которое принадлежало ПАО Одесский нефтеперерабатывающий завод.

Соответствующее решение было вынесено 4 апреля, передает Delo. Верховный суд удовлетворил жалобу кипрской компании Empson Limited, которая владеет 99,57% акций НПЗ. Эту компанию связывают с бизнесменом Сергеем Курченко, который покинул территорию Украины.

13 ноября 2015 года суд удовлетворил ходатайство прокурора о передаче на хранение вещественных доказательств по одному из уголовных дел против Курченко. Завод передали на хранение и управление госпредприятию "Укртранснафтопродукт".

Адвокат Empson Limited подал апелляцию. 22 августа 2018 года суд закрыл производство и вернул жалобу, сославшись на окончание следствия по делу.

По мнению судей ВСУ, подобное решение нарушает Уголовный процессуальный кодекс. В итоге жалоба Empson Limited будет назначена к новому рассмотрению в апелляционном суде.

Сергей Курченко

В 2013 году Одесский НПЗ у НК ЛУКОЙЛ купила группа ВЕТЭК Курченко, разыскиваемого украинскими правоохранителями. Позже сообщалось о передаче ВЕТЭК предприятия в залог ОАО Банк ВТБ (РФ). Нормальная работа предприятия так и не была восстановлена, в настоящее время оно простаивает.

Оба общества принадлежат кипрской Empson Ltd, через которую ВЕТЭК приобрела Одесский НПЗ у НК ЛУКОЙЛ.

19 июня 2017 года Суворовский райсуд Одессы принял решение о специальной конфискации целостных имущественных комплексов Одесского НПЗ и "Энергия и газ Украины", принадлежащих группе ВЕТЭК Курченко.

В конце июля 2017-го это решение подтвердил апелляционный суд. Кроме этого, 100 тыс. т нефтепродуктов, поступивших на территорию Украины без уплаты таможенных платежей организацией во главе с Курченко, были конфискованы по решению суда.

В мае 2018 года Окружной админсуд Киева оставил в силе распоряжение Кабинета министров о передаче имущественных комплексов Одесский НПЗ и ООО "Энергия и газ Украины" в управление Фонда государственного имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ГПУ раскрыли суть обвинений 98 фигурантам дела беглого олигарха Сергея Курченко, которому инкриминируют участие в преступной организации бывшего президента Виктора Януковича.

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