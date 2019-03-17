Курс биткоина резко взлетит: аналитик назвал даты

Бкоин может вернуться к $20 тыс. к началу 2021 года.

Об этом сообщает профильое издание Cjmonito. "Поскольку параболический скачок биткоина в 2017 году сам себя раскрутил, инвесторы стремились сделать будущие рыночные прогнозы посредством рационального анализа, а не в грезах о Lamborghini и пачках денег", - говорится в сообщении издания.

Стремясь именно к этому, многие трейдеры начали взвешивать исторические тенденции против тех, которые наблюдаются сегодня. Они пытались определить, какова вероятность того, что биткоин (BTC) и остальная часть криптовалютного рынка готовы возродиться заново. Биткоин, возможно, наконец-то достиг дна

Выдающийся трейдер Алек Зюпснис и его команда недавно обратили внимание на параллели, которые можно провести между рыночным циклом с 2014 до 2016 и тем, который наблюдается сегодня.

Справка:

Криптовалюта — виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин — самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году.Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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