"Слугу народа" Куницкого обвинили в лоббировании интересов компании с российским следом: он ответил

Народного депутата Александра Куницкого (фракция "Слуга народа") заподозрили в попытке отменить сертификацию автомобилей с газобаллонным оборудованием (ГБО) и лоббировании интересов "Украинской газомоторной ассоциации". В ответ он заявил, что не отстаивает чьих-то конкретных интересов, а лишь хочет сделать стоимость сертификации ниже.

Об этом говорится в материале "Слідство.Інфо". Также журналисты сообщили, що ассоциация, чьи интересы представляет депутат, связана с харьковскими предпринимателями, которые ведут бизнес в России.

Заподозрили в лоббизме

Обязательную сертификацию ГБО в Украине ввели, чтобы было возможно привлекать к ответственности мастерские, если, например, по их вине автомобили загораются. Процедура сертификации может длиться целый день и стоит около 2-3 тысяч гривен.

В ассоциации, чьи интересы продвигает Куницкий (она объединяет, среди прочих, компании-установщики ГБО), считают, что эта процедура не имеет никакого основания, а ее цель – увеличить стоимость услуг.

"Также в союзе считают, что структуры, которые получили право выдавать сертификаты на ГБО, якобы связанные с должностными лицами Мининфраструктуры. В лице нардепа Куницкого "Украинская газомоторного ассоциация" нашла себе верного союзника", – говорится в материале.

Сайт отмечает, что сначала Куницкий обращался по поводу сертификации ГБО в Министерство инфраструктуры письменно. А потом перенес общение с главой министерства в публичную плоскость – в Facebook и во время личных встреч в Верховной Раде.

Также депутат инициировал открытие в ГБР уголовного производства в отношении возможного злоупотребления должностными лицами министерства на этой теме.

Нашли связи с Россией

Сайт написал, что учредителями "Украинской газомоторной ассоциации" является фирма "Лайт Сервис Украина". В состав ассоциации входят несколько компаний, а формально структуру возглавляет Степан Ашрафьян.

Руководитель ассоциации Ашрафьян официально владеет знаком этого союза. Журналисты выяснили, что Ашрафьян тесно связан с семьей харьковских предпринимателей Костанянов и их бизнесом, который касается ГБО.

"Один из членов семейства Константин Костанян ранее называл Ашрафьяна своим "другом и верным соратником". Костанян совместно со своим отцом владеет компанией "Эфкас-2", которая работает под брендом Kosta Gas и специализируется на продаже и установке ГБО. Константин Костанян фигурировал как коммерческий директор Kosta Gas, а также он якобы является учредителем сети сервисных центров по установке газобаллонного оборудования Pride Gas. Эти две компании позиционируют себя как ведущие игроки на рынке ГБО в Украине", – говорится в материале.

Впрочем, Константин Костанян в комментарии сайту заявил, что сейчас связь с Ашрафьяном не поддерживает и к деятельности "Украинский газомоторной ассоциации" не причастен.

"Также отец и брат Костаняна ранее были совладельцами двух российских фирм, зарегистрированных в Воронеже – российском областном центре, что находится в 300 км от Харькова. Там же с 2014 до 2019 года работала фирма "Костагаз", которая принадлежала брату Константина", – сообщил проект.

Кроме того, украинская Kosta Gas в конце 2014 года участвовала в российской выставке ГБО GasSuf, которая проходила в Москве. В то время Россия уже оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Участие в выставке принимал лично Константин Костанян.

"В разговоре журналистами он утверждает, что сейчас бизнеса в России у них нет. Хотя на официальном сайте компании Kosta Gas указано, что фирма осуществляет продажу ГБО в том числе и в России", – заявил сайт.

Что пояснил Куницкий

Куницкий ответил на эту публикацию постом в Facebook и видеороликом.

"Сообщаю, что процесс по ликвидации схем с "липовой" сертификацией не прекращал! Собрано большое кол-во материала и возбужден ряд уголовных дел", – написал Куницкий.

На видео, снятом в Раде, он подошел к Криклию и спросил, чувствует ли министр давление со стороны Куницкого как депутата.

"Я сегодня как народный депутат давлю на Министерство инфраструктуры с целью, чтобы пролоббировать какой-то бизнес?" – спросил Куницкий.

"Лоббирование какого конкретного бизнеса? Нет, я такого не видел", – ответил Криклий.

Куницкий во время разговора с Криклием заявил, что он хочет вернуть старую систему оплаты за сертификацию ГБО. По его словам, раньше люди за 400-600 грн могли получить сертификаты, а сейчас остался тот же формализм и отсутствие реальных проверок оборудования, но за сертификат платят по 3500 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Куницкий заявил, что Владислав Криклий является инициатором и куратором построения многочисленных коррупционных схем в Министерстве инфраструктуры.