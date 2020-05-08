Кулеба сказал, как обстоят дела с санкциями против России

Украина с опаской ожидает, что в Евросоюзе изменится позиция относительно санкций против России, но пока что этого не произошло.

Об этом заявил в интервью Lb.ua министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он пояснил, что вероятность снятия санкций с Москвы существует с первого дня их введения.

"Такая возможность существует. Есть условные зоны: зеленая, желтая и красная. Этот процесс сейчас находится посредине желтой зоны. Однако у нас есть такая традиция: дважды в год, в январе и в июле, мы ждем, когда появится одна страна, которая все развалит. Но пока никто ничего не уничтожил", – пояснил министр.

Санкции против России

Кулеба заявил, что принципиальной позицией Украины остается сохранений антироссийских санкций, и МИД работает над этим.

"До тех пор, пока Российская Федерация полностью не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям. И когда россияне запустили информационную волну и говорили о необходимости снятия санкций на время коронавируса, мы жестко и решительно стали этому противодействовать", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший канцлер Германии Герхард Шредер высказался за снятие санкций с России под предлогом помощи ей в борьбе с эпидемией коронавируса и уменьшения потерь экономики от карантина.

Россия, Китай, Иран, Куба, Сирия, Никарагуа, Венесуэла и КНДР призвали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша потребовать от ряда других стран снять санкции, мешающие борьбе с распространением коронавируса.

В свою очередь Гутерреш призвал лидеров "Большой двадцатки" к снятию санкций, которые мешают доставке продовольствия и медицинской помощи в различные страны, в том числе и Россию.

Ранее Кулеба предупредил главу МИД Дании о манипуляции Россией пандемией COVID-19 ради снятия санкций.