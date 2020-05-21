Как дипломаты будут спасать украинский бизнес после пандемии: озвучены шаги

Министерство иностранных дел Украины намерено предоставлять дипломатическую поддержку украинскому бизнесу для выхода на внешние рынки.

Об этом в эфире ObozTV рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Во время пандемии коронавируса очень важно спасать и людей, и экономику. Эта пандемия создает очень большие проблемы для украинского бизнеса. В то же время во всем мире происходят трансформации, которые являются возможностями для украинского бизнеса", – заявил он.

"Везде в мире, где есть интерес украинской компании, мы будем готовы рассмотреть возможность помочь ей на этом рынке", – подчеркнул министр.

В этом контексте он пояснил, что МИД не намерен ограничиваться конкретными странами или регионами – "мы будем идти туда, где есть интерес украинского бизнеса".

В частности, дипломаты намерены сосредоточиться на наиболее востребованной в мире украинской сельскохозяйственной продукции, а также на отечественной промышленности и IT-секторе.

"Главное, чтобы бизнес и дипломаты говорили на одном языке, чтобы мы понимали возможности украинского бизнеса, бизнес понимал возможности украинской дипломатии и все мы вместе работали в интересах Украины и ее граждан", – резюмировал Кулеба.

Дипломаты будут спасать украинский бизнес от последствий пандемии

Как писал OBOZREVATEL, Украина после завершения пандемии коронавируса сосредоточится на поддержке украинского экспорта и привлечении инвестиций из-за рубежа. Президент Владимир Зеленский поддержал перезагрузку экономического направления внешней политики Украины. Этот процесс МИД начнет с перезапуска работы обновленного Совета экспортеров и инвесторов.