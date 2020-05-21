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21 мая • обновлено в 14:00
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Как дипломаты будут спасать украинский бизнес после пандемии: озвучены шаги

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Министерство иностранных дел Украины намерено предоставлять дипломатическую поддержку украинскому бизнесу для выхода на внешние рынки.

Об этом в эфире ObozTV рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Во время пандемии коронавируса очень важно спасать и людей, и экономику. Эта пандемия создает очень большие проблемы для украинского бизнеса. В то же время во всем мире происходят трансформации, которые являются возможностями для украинского бизнеса", – заявил он.

"Везде в мире, где есть интерес украинской компании, мы будем готовы рассмотреть возможность помочь ей на этом рынке", – подчеркнул министр.

В этом контексте он пояснил, что МИД не намерен ограничиваться конкретными странами или регионами – "мы будем идти туда, где есть интерес украинского бизнеса".

В частности, дипломаты намерены сосредоточиться на наиболее востребованной в мире украинской сельскохозяйственной продукции, а также на отечественной промышленности и IT-секторе.

"Главное, чтобы бизнес и дипломаты говорили на одном языке, чтобы мы понимали возможности украинского бизнеса, бизнес понимал возможности украинской дипломатии и все мы вместе работали в интересах Украины и ее граждан", – резюмировал Кулеба.

Дипломаты будут спасать украинский бизнес от последствий пандемии

Дипломаты будут спасать украинский бизнес от последствий пандемии

Как писал OBOZREVATEL, Украина после завершения пандемии коронавируса сосредоточится на поддержке украинского экспорта и привлечении инвестиций из-за рубежа. Президент Владимир Зеленский поддержал перезагрузку экономического направления внешней политики Украины. Этот процесс МИД начнет с перезапуска работы обновленного Совета экспортеров и инвесторов.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Экспорт и импорт товаров Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Итоги
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Теги
Министерство иностранных дел Украины сельское хозяйство промышленность
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